Testigos de sicariato guardan silencio por miedo a las represalias

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

El fiscal general de la República admitió ante los magistrados que el miedo a represalias y a perder la vida ha llevado a que los testigos de sicariatos en Costa Rica guarden silencio y se nieguen a declarar, lo que obliga al Ministerio Público a buscar nuevos métodos de investigación.

“Decirle a una persona que no tiene que ver con una víctima de un homicidio y que lo presenció, que vaya a declarar, es ahorita casi que imposible”, expresó el jerarca, quien explicó que, a pesar de ofrecer el programa de protección, muchas personas aún temen por sus vidas.

Ante esta realidad, la Fiscalía ha optado por fortalecer las investigaciones técnicas, utilizando decomiso de celulares, análisis de cámaras de videovigilancia y otras herramientas tecnológicas.