Testigo narra los minutos de terror tras hallar a mujer muerta dentro de carro

Un testigo relató los minutos de tensión a que vivió a Noticias Repretel durante la madrugada, cuando observó un vehículo que era perseguido por varias patrullas y que terminó chocando contra una unidad policial en La Roxana de Guápiles.

El hecho ocurrió luego de que oficiales de la Fuerza Pública intentaran detener un vehículo en un control de carretera en el sector de Ticabán, en Pococí.

Según la información brindada por las autoridades, el conductor, un hombre de apellido Herrera Zúñiga, de 45 años, inicialmente detuvo el vehículo, pero posteriormente aceleró y huyó del lugar.

Durante la persecución, el sospechoso habría embestido a tres oficiales y continuó su recorrido por diferentes sectores de Pococí.

Persecución terminó en La Roxana

La persecución se extendió por aproximadamente 30 kilómetros.

El vehículo pasó por Santa Rosa de Ticabán, calle La Piedra, Tarire, Santa Teresa y La Rita, hasta llegar al sector de El Humo de La Roxana.

En ese sitio, el conductor tomó una curva pronunciada y se encontró con un camino privado. Al intentar realizar un giro en U, impactó contra una patrulla de la Fuerza Pública.

El choque provocó daños importantes en la parte frontal del vehículo.

Sin embargo, la mayor sorpresa para los oficiales ocurrió cuando revisaron el automóvil y encontraron el cuerpo de una mujer en el asiento trasero.

Mujer estaba envuelta en bolsas plásticas

El cuerpo estaba cubierto con bolsas plásticas y sábanas. Una de las bolsas cubría gran parte del cuerpo, mientras que otra estaba colocada sobre la cabeza y amarrada a la altura del cuello.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó la inspección correspondiente y determinó preliminarmente que la víctima presentaba golpes contusos en la cabeza y signos de asfixia.

La mujer todavía no había sido identificada al momento del último reporte.

Las autoridades investigan las circunstancias de su muerte y buscan determinar si el conductor detenido tuvo alguna participación en el homicidio.

Testigo escuchó el vehículo a gran velocidad

Uno de los vecinos que se encontraba cerca del lugar relató que escuchó el paso del vehículo a gran velocidad y posteriormente observó varias patrullas que lo seguían.

“Nosotros lo vimos en los carros, se oía la velocidad que traían y como estaba lloviendo ya nosotros casi no pudimos percatar mucho qué era lo que pasaba”, explicó el testigo.

El hombre señaló que logró observar el vehículo pequeño y las patrullas que iban detrás, con las sirenas encendidas.

Minutos después, también observó el paso de una ambulancia.

“Hubo como 20 minutos y pasó una ambulancia”, relató.

El testigo reconoció que, al conocer posteriormente que dentro del vehículo viajaba una mujer fallecida, la situación tomó una dimensión completamente diferente.

“Ya dándose cuenta de todo, uno mira las cosas diferentes”, comentó.

Policía encontró una pala dentro del vehículo

Además del cadáver, los investigadores encontraron una pala dentro del automóvil.

Este elemento forma parte de las diligencias que desarrolla el OIJ para determinar qué pretendía hacer el sospechoso con el cuerpo de la mujer.

Las autoridades también investigan si existía algún vínculo entre el detenido y la víctima.

Por ahora, el OIJ no ha confirmado la identidad de la mujer ni ha establecido oficialmente cuál era su relación con el sospechoso.

Investigan posible homicidio

El abogado consultado sobre el caso explicó que el conductor podría enfrentar diferentes cargos, dependiendo de lo que determinen las investigaciones.

Inicialmente, podría investigarse el delito de conducción temeraria debido a que, aparentemente, el hombre conducía bajo los efectos del alcohol.

También se analiza la situación relacionada con los tres oficiales que fueron embestidos durante la huida.

Las autoridades deberán determinar la gravedad de las lesiones y establecer si se trató de lesiones culposas o si los hechos podrían configurar un delito más grave.