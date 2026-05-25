Testigo de balacera en basílica habló con Noticias Repretel: Vea que dijo

La tranquilidad de la Basílica de Cartago se vio interrumpida el pasado sábado luego de que dos disparos impactaran la puerta sur del templo mientras se realizaba una primera comunión de estudiantes de la Escuela Saint Clare.

El hecho ocurrió en horas de la mañana y generó alarma entre decenas de personas, incluidos menores de edad que participaban de la actividad religiosa dentro de la iglesia.

Testigo escuchó motocicleta tras las detonaciones

Uno de los testigos clave conversó con Noticias Repretel y relató cómo vivió el momento del ataque.

Según contó, escuchó dos fuertes detonaciones mientras se encontraba dentro de un local cercano, por lo que decidió refugiarse para evitar quedar expuesto.

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“Fueron dos detonaciones muy fuertes”, relató el hombre, quien además aseguró haber escuchado el sonido de una motocicleta y un vehículo poco después de los disparos.

El testimonio se convirtió en una de las piezas más importantes para el OIJ, debido a que todavía no existen videos claros que permitan identificar a los sospechosos.

OIJ investiga y pide ayuda para ubicar los plomos

Las autoridades judiciales confirmaron que los impactos en la puerta de vidrio sí corresponden a disparos de arma de fuego.

Sin embargo, durante la inspección en la basílica no lograron encontrar los plomos de las balas, lo que complica la investigación.

Por esa razón, el OIJ hizo un llamado a la persona que eventualmente los haya recogido para que se comunique con las autoridades y permita avanzar con el caso.

Comerciantes y vecinos preocupados por inseguridad

El ataque generó preocupación entre comerciantes, vecinos y feligreses de Cartago, quienes aseguran que la violencia ya alcanzó incluso espacios religiosos.

Algunos comerciantes indicaron que la asistencia a las misas disminuyó durante la tarde del sábado por el temor generado tras el incidente.

“Ya hasta andar en misa da miedo”, comentó uno de los vecinos entrevistados por Noticias Repretel.

Basílica reforzará medidas de seguridad

Tras lo ocurrido, la Basílica de Cartago aseguró que mantendrá sus actividades religiosas con normalidad, aunque implementará nuevas medidas de seguridad para proteger a los visitantes.

Además, las autoridades reforzaron operativos policiales en distintos sectores de Cartago, especialmente en zonas consideradas de interés policial y donde se reportan problemas relacionados con armas y criminalidad.