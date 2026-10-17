Tesla presenta un carro capaz de volar

Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

Tesla presentó un carro capaz de volar distancias cortas mediante propulsores desarrollados con tecnología de Space, según anunció la compañía en su nueva generación del deportivo eléctrico Roadster.

Durante una demostración en las instalaciones de pruebas de cohetes de SpaceX en McGregor, Texas, el vehículo sobrevoló otros automóviles estacionados e incluso realizó una voltereta en el aire.

Elon Musk, responsable de la empresa automotriz, aseguró que el automóvil estará disponible para su compra y que comenzará a producirse en 2028.