La Cruz Roja Costarricense fue alertada alrededor de las 7:09 p.m. de este jueves 28 de agosto sobre una emergencia en el centro de Paquita de Quepos, donde se reportaban dos personas heridas por arma de fuego.

Al llegar al lugar, los equipos de socorro valoraron a un hombre y a una mujer, ambos adultos, quienes lamentablemente no presentaban signos vitales.

El hecho se encuentra bajo investigación y la custodia del caso quedó en manos de las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública.

Esta noticia se encuentra en desarrollo.