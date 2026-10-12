Terror en playa: familias huyen tras asesinato de hombre

Fecha de publicación: 12 de October de 2026

Fecha de modificación: 12 de October de 2026

Una situación bastante compleja se vivió este 11 de octubre en Playa Moín, Limón. Familias tuvieron que huir del lugar luego del asesinato de un hombre.

¿Cómo se dio el asesinato del hombre en la playa?

Eran las 5:40 p.m. aproximadamente cuando una gran cantidad de personas disfrutaban del lugar. En un momento determinado se empezaron a escuchar detonaciones, que acabaron con la vida de un masculino y provocaron el pánico de muchos.

Se habla de que los sicarios llegaron en un vehículo al sitio, para acabar con la vida a de su objetivo.

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Vehículo quemado

Minutos después, a unos 3 o 4 kilómetros de distancia, autoridades reciben el reporte de un vehículo envuelto en llamas. Se habla de manera extraoficial que sería el vehículo utilizado por los gatilleros.

Mujer herida

Producto del tiroteo, una mujer también resultó herida. Ella fue trasladada hacia el Hospital Tony Facio.