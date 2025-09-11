Un hombre fue asesinado este jueves en horas de la tarde tras una balacera ocurrida en el sector del bosque de Oreamuno, en Cartago.

De acuerdo con el reporte preliminar, el ataque se registró cerca del condominio Vista Real, donde la víctima, un masculino adulto, perdió la vida en el sitio.

Este hecho corresponde al homicidio número 602 en lo que va del año y se convierte en el segundo asesinato en el cantón de Oreamuno en menos de 24 horas, lo que enciende nuevamente las alarmas sobre la violencia en la provincia.

Autoridades policiales se mantienen en la zona realizando las revisiones correspondientes.

La noticia se encuentra en desarrollo.