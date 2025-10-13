La Cruz Roja Costarricense se encuentra respondiendo a una emergencia en el sector de Hatillo 7, San José, tras recibir el reporte de que una persona fue vista dentro del cauce del río.

De acuerdo con información preliminar, equipos de rescate y soporte avanzado se dirigen al lugar para realizar la búsqueda y valoración de la persona.

Las autoridades aún no confirman si se trata de una persona con vida o si el cuerpo fue arrastrado por la corriente, mientras testigos indicaron que la alerta fue emitida poco antes de las 3:00 de la tarde.

El área permanece bajo atención de los cuerpos de emergencia, por lo que se solicita a los conductores y peatones evitar acercarse para no entorpecer el trabajo de los socorristas.

Emergencia en desarrollo.