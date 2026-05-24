Este sábado 24 de mayo, la Cruz Roja Costarricense reportó un choque entre un autobús y un vehículo liviano.

El hecho ocurrió en Heredia, específicamente en el costado este de la iglesia del Carmen. Según el informe, el choque dejó cuatro personas atrapadas.

Una persona se encontraba en condición crítica y otra en condición urgente. Los cuerpos de emergencia trasladaron a ambas al hospital San Vicente de Paúl.

Finalmente, las otras dos personas permanecían estables y no necesitaron atención adicional.

También podría interesarle: Camión arrastra cables eléctricos: chispazos salen por el aire y tendido cae sobre vehículo

Por: Camila Rosales Méndez

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.