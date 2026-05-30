El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó el fallecimiento de un hombre de 36 años de apellido Salguero en el sector de Limón 2000.

Según la versión preliminar, los agentes del OIJ encontraron el cuerpo del hombre, ya que realizaban labores de búsqueda tras recibir la alerta de un incidente en el cual indicaban que Salguero recibió varios golpes y le dispararon en vía pública en Limón 2000.

El hombre, en apariencia, huyó a una zona montañosa, pero falleció y su cuerpo lo hallaron los oficiales del OIJ.

Las autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo y el caso se mantiene en investigación para esclarecer lo que ocurrió y localizar a los posibles agresores.