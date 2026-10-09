(VIDEO) Periodistas viven momentos de terror en vivo durante terremoto

Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

Cinco periodistas vivieron momentos de tensión mientras realizaban una transmisión en vivo en Panamá, cuando un fuerte terremoto sacudió el lugar donde se encontraban la tarde de este viernes.

En el video se observa a los comunicadores sentados mientras conversaban frente a las cámaras. De pronto, el movimiento telúrico comenzó a sacudir las instalaciones y, ante la intensidad del sismo, los cinco se levantaron y salieron del lugar para ponerse a salvo.

Las imágenes muestran cómo el temblor interrumpió la transmisión y provocó una reacción inmediata de los periodistas, quienes abandonaron sus asientos mientras el recinto continuaba moviéndose.

Terremoto generó preocupación en Panamá

El fuerte sismo provocó preocupación entre los habitantes y quedó registrado en varios videos difundidos en redes sociales, que muestran la intensidad con la que se percibió el movimiento.

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De manera preliminar, el terremoto fue reportado con una magnitud de 7,2. Por el momento, se desconoce si el incidente dejó personas heridas o daños estructurales de gravedad.

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