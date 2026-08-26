Una enorme inundación golpeó Rasuwa, Nepal, en la frontera con el Tíbet, arrasando con pueblos, mercados, carreteras y demás infraestructuras. Impactantes imágenes muestran el daño en la zona asiática.
La repentina cabeza de agua llegó al río Bhote Koshi, desde el lado tibetano y afectó especialmente a las localidades de Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, según fuentes oficiales.
El desastre ha provocado la muerte de al menos 55 personas y la desaparición de más de 400 personas, de estos 341 serían extranjeros.
El origen de la inundación estaría relacionado con un fuerte terremoto registrado en la zona, que habría provocado el desplazamiento de grandes cantidades de agua y materiales hacia el cauce del río, según informó de manera prelimar el ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shishir Khanal.
Información en desarrollo.
Con información de: El Mundo (España), El País (Uruguay) y EFE.