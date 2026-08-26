Una enorme inundación golpeó Rasuwa, Nepal, en la frontera con el Tíbet, arrasando con pueblos, mercados, carreteras y demás infraestructuras. Impactantes imágenes muestran el daño en la zona asiática.

La repentina cabeza de agua llegó al río Bhote Koshi, desde el lado tibetano y afectó especialmente a las localidades de Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, según fuentes oficiales.

#LOÚLTIMO | 🌊🇳🇵 ¡Desastre en Nepal! Una riada arrasa la frontera con China



Una violenta riada y deslaves golpearon la zona fronteriza entre #Nepal y Tíbet, dejando al menos 16 muertos y cientos de desaparecidos.



El lodo y el agua arrasan un cruce fronterizo, mientras personas… pic.twitter.com/4AfXKyJz6R — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 26, 2026

Cientos de desaparecidos en Nepal

El desastre ha provocado la muerte de al menos 55 personas y la desaparición de más de 400 personas, de estos 341 serían extranjeros.

Videos de tragedia en frontera de Nepal y China: megainundación arrasó pueblos y los dejó sumergidos en lodo tras terremoto; hay 400 desaparecidos.



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¿Cuál es el origen de la inundación?

Al menos 55 muertos y cientos de desaparecidos, entre ellos extranjeros, por una fuerte riada y deslizamientos de tierra entre Nepal y Tíbethttps://t.co/CWK3vIb61G pic.twitter.com/WepI7RXpx0 — EL PAÍS (@el_pais) August 26, 2026

El origen de la inundación estaría relacionado con un fuerte terremoto registrado en la zona, que habría provocado el desplazamiento de grandes cantidades de agua y materiales hacia el cauce del río, según informó de manera prelimar el ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shishir Khanal.

Información en desarrollo.

Con información de: El Mundo (España), El País (Uruguay) y EFE.