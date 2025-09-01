Un terremoto de magnitud 6.0 grados y 8 km de profundidad en Afganistán dejó al menos 800 muertos y 2500 heridos, aunque las autoridades temen que las cifras aumenten conforme lleguen a zonas remotas afectadas por deslizamientos que bloquean carreteras.

Equipos de rescate nacionales e internacionales trabajan para localizar sobrevivientes entre escombros de viviendas construidas con ladrillo de barro, material que colapsó fácilmente.

La situación es crítica debido a la saturación de servicios y la dificultad de acceso.