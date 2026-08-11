Terremoto de Colombia ya deja 132 personas fallecidas

Un devastador terremoto de magnitud 7.5, con epicentro en el sector de San José del Palmar, Chocó, ha sacudido a Colombia con un saldo preliminar de 132 personas fallecidas y más de 50.570 heridos, según el más reciente informe de las autoridades colombianas.

La tragedia, que se suma a la larga lista de desastres naturales en la región, ha dejado 1.575 viviendas con daños, 61 edificios completamente colapsados y 18 centros de salud afectados, agravando la crisis en una de las zonas con mayor pobreza del país sudamericano.

Las labores de rescate continúan mientras los equipos de emergencia enfrentan la caída de objetos y el colapso de estructuras, en lo que se considera uno de los terremotos más fuertes de la última década en Colombia.