Video capta fuerte terremoto en Colombia que dejó estructuras destruidas

Un fuerte terremoto sacudió este lunes a Colombia y se sintió con fuerza en ciudades como Bogotá y Cali e incluso también se percibió en Quito, Ecuador, y Panamá.

Sismo alcanzó hasta magnitud 7,4

El Servicio Geológico Colombiano reportó una magnitud de 6,6, mientras que el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) lo estimó en 7,4. El epicentro se ubicó cerca de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, a unos 100 kilómetros de profundidad.

Videos muestran la fuerza del movimiento

Videos difundidos en redes sociales y registrados por testigos muestran edificios y objetos sacudidos durante el terremoto. En Bogotá, varios edificios fueron evacuados como medida preventiva.

Por el momento no se tiene información sobre personas heridas o desaparecidas. Las autoridades evalúan posibles daños y afectaciones tras el fuerte movimiento.