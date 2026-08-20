VIDEO: Terremoto de 7.2 en Perú sorprende a periodistas en vivo

Un fuerte terremoto de magnitud 7.2 sorprendió este jueves 20 de agosto a periodistas de medios peruanos mientras se encontraban en plena transmisión en vivo.

Las cámaras captaron el momento en que los comunicadores percibieron el movimiento sísmico y reaccionaron ante la intensidad del temblor.

Terremoto de 7.2 sacudió Perú

El fuerte terremoto se registró aproximadamente a la 1 p. m. del jueves 20 de agosto de 2026, según el reporte preliminar del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El sismo tuvo una profundidad de 108 kilómetros y generó una fuerte reacción entre las personas que se encontraban en diferentes puntos del país.

Para Costa Rica, el movimiento ocurrió alrededor del mediodía, debido a la diferencia horaria entre ambos países.

Periodistas reaccionaron durante la transmisión

Entre los comunicadores sorprendidos por el terremoto se encuentran periodistas de los medios peruanos Media TV Noticias y Exitosa.

En ambos casos, los comunicadores se encontraban realizando transmisiones cuando comenzaron a percibir el movimiento.

EXITOSA

🔴 VIRAL | Ejemplar reacción de una periodista en Perú durante terremoto de 7,2 🇵🇪



Pese al intenso y prolongado sismo de casi dos minutos, la presentadora no interrumpió la señal en vivo: pidió serenidad a la audiencia y mostró en directo los insumos de su kit de emergencia. pic.twitter.com/7bU6xo2MQS — 60 Segundos (@60segundosco) August 20, 2026

Media TV Noticias

CONDUCTOR MANTUVO LA CALMA|| 🚨La cabina del medio Media TV Noticias registró los momentos exactos del fuerte sismo mientras realizaban una transmisión en vivo desde Ayacucho.



😳Pese al intenso movimiento, el conductor mantuvo la calma frente a cámaras mientras se percibía el… pic.twitter.com/hyPdTzZjPr — N60 Noticias (@N60Noticias) August 20, 2026

Las cámaras registraron sus reacciones en tiempo real, mientras el fuerte movimiento sísmico interrumpía momentáneamente el desarrollo habitual de las transmisiones.

Las autoridades y organismos especializados continúan con la evaluación del evento sísmico y sus posibles efectos.

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