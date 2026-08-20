VIDEO: Terremoto de 7.2 en Perú sorprende a periodistas en vivo

Un fuerte terremoto de magnitud 7.2 sorprendió este jueves 20 de agosto a periodistas de medios peruanos mientras se encontraban en plena transmisión en vivo.
Las cámaras captaron el momento en que los comunicadores percibieron el movimiento sísmico y reaccionaron ante la intensidad del temblor.
El fuerte terremoto se registró aproximadamente a la 1 p. m. del jueves 20 de agosto de 2026, según el reporte preliminar del Instituto Geofísico del Perú (IGP).
El sismo tuvo una profundidad de 108 kilómetros y generó una fuerte reacción entre las personas que se encontraban en diferentes puntos del país.
Para Costa Rica, el movimiento ocurrió alrededor del mediodía, debido a la diferencia horaria entre ambos países.
Entre los comunicadores sorprendidos por el terremoto se encuentran periodistas de los medios peruanos Media TV Noticias y Exitosa.
En ambos casos, los comunicadores se encontraban realizando transmisiones cuando comenzaron a percibir el movimiento.
Las cámaras registraron sus reacciones en tiempo real, mientras el fuerte movimiento sísmico interrumpía momentáneamente el desarrollo habitual de las transmisiones.
Las autoridades y organismos especializados continúan con la evaluación del evento sísmico y sus posibles efectos.
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