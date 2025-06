La cumbre del G7 celebrada en Kananaskis, Canadá, dejó en evidencia las diferencias entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo francés, Emmanuel Macron, sobre el conflicto entre Irán e Israel.

Mientras Macron aseguró que existe “una oferta de alto el fuego” entre ambos países, Trump fue tajante al desmentir esa afirmación y afirmó que su objetivo es lograr “algo mejor que un alto el fuego”.

“No estoy buscando un alto el fuego, estamos buscando algo mejor que un alto el fuego. Queremos un verdadero final, y no un cese temporal de hostilidades”, declaró Trump ante la prensa a bordo del Air Force One, poco antes de abandonar la cumbre del G7 rumbo a Washington.