Entre palos, balas de goma y gases, los manifestantes alzan la voz en Argentina por el polémico veto que promovió el presidente Javier Milei, para detener el aumento del 8,1% a los jubilados.

Con 153 votos a favor (requerían 166 votos), 87 en contra y 8 abstenciones, la Cámara de Diputados de Argentina rechazó el aumento y dejó en firme el veto presidencial. Esto desató la furia de un grupo de jubilados y otros manifestantes que aguardaban en las afueras del Congreso.

“Hoy, 87 héroes le pusieron un freno a los degenerados fiscales que intentaron destruir el superávit fiscal que los argentinos con tanto esfuerzo lograromos conseguir”, compartió Milei en sus redes posterior a la votación.

“Evidentemente los políticos siguen pensando que los argentinos somos tontos y no vemos sus malintencionadas maniobras para voltear a un Gobierno que por primera vez elige decirle a los argentinos una verdad incómoda en lugar de una mentira confortable. El déficit cero es INNEGOCIABLE VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!”, añadió.

Las autoridades policiales confrontaron a los manifestantes cuando estos avanzaron e intentaron sobrepasar las vallas del operativo de seguridad.

El enfrentamiento dejó algunos heridos debido a golpes y gases. Se reporta que una mujer habría sido impactada por perdigones de bala de goma, una niña afectada por los gases, e incluso algunos miembros de la prensa resultaron lesionados.

No obstante, el mandatario argentino compartió un video y aseguró que ninguna fuerza de seguridad le arrojó nada a la menor, y más bien habría sido una persona de los manifestantes que lanzó pimienta roja en polvo.

HACE INSTANTES | Agredieron al periodista de TN Manu Jove durante los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes en la puerta del Congreso, tras el voto que dejó firme el veto de Milei al aumento de las jubilaciones por ley. pic.twitter.com/OyMKrJkrA1 — TN – Todo Noticias (@todonoticias) September 11, 2024 Video del medio de comunicación argentino TN.

“Me costaba respirar, me picaba la garganta. Por suerte, me asistieron y me metieron en un bar“, contó un jubilado a C5N, un canal de televisión argentino.

“Cómplices”, “el que no salta es un botón”, “vendepatrias”, son algunas de las frases emitidas durante la manifestación contra los cuerpos policiales.

Los jubilados reclaman un aparente favoritismo del gobierno de Milei hacia las clases más poderosas que lo rodean, mientras que, por otro lado, con este veto dejaría desprotegido al pueblo argentino.