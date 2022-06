Además de la parálisis facial, el síndrome de Ramsay Hunt puede causar pérdida de audición y requiere un tratamiento inmediato para que no se vuelva permanente.

Justin Bieber compartió una actualización de salud con los fanáticos después de posponer tres shows en su Justice World Tour 2022 a principios de esta semana. El ganador del Grammy, de 28 años, reveló en un video de Instagram que le diagnosticaron el síndrome de Ramsay Hunt, lo que le provocó una parálisis facial parcial.

“Hola a todos. Aquí Justin. Quería actualizarlos sobre lo que ha estado pasando“, dijo. “Obviamente, como probablemente puedan ver en mi cara, tengo este síndrome llamado síndrome de Ramsay Hunt y es por este virus que ataca el nervio en mi oído y mis nervios faciales. Y ha causado que mi cara tenga parálisis. Como pueden ver, este ojo no está parpadeando“, continuó antes de guiñar el otro ojo. “No puedo sonreír con este lado de mi cara, esta fosa nasal no se mueve, así que tengo una parálisis completa en este lado de mi cara”.

https://www.instagram.com/p/CeorE9OjqX9/?utm_source=ig_embed&ig_rid=607c9b52-00cd-42d4-bcda-1c836383ed06

El cantante de “Peaches” luego se dirigió a sus fanáticos que estaban “frustrados” por el aplazamiento de sus próximas actuaciones. “Solo físicamente, obviamente, no soy capaz de hacerlos“, explicó. “Esto es bastante serio, como pueden ver. Desearía que este no fuera el caso, pero obviamente, mi cuerpo me dice que tengo que reducir la velocidad y espero que lo entiendan y usaré este tiempo para descansar y relajarme y volver al 100% para poder hacer aquello para lo que nací”.

“Pero mientras tanto,” añadió mientras trataba de sonreír, “voy a mejorar y estoy haciendo todos estos ejercicios faciales para que mi cara vuelva a la normalidad y volverá a la normalidad, es solo el momento”. “Esto no es todo. Tengo que descansar para poder volver a poner mi cara donde se supone que debe estar”, compartió. Bieber agradeció a sus fanáticos por su paciencia mientras se recupera.

Y continuó: “No sabemos cuánto tiempo pasará, pero todo irá bien y tengo esperanza y confío en Dios y confío en que todo esto sucederá, todo será por una razón y no estoy seguro de qué es eso ahora, pero mientras tanto, voy a descansar. Los amo, paz“.

Según estudios, el síndrome de Ramsay Hunt ocurre “cuando un brote de culebrilla afecta el nervio facial cerca de uno de los oídos. Además del doloroso sarpullido de la culebrilla, el síndrome de Ramsay Hunt puede causar parálisis facial y pérdida de la audición en el oído afectado“. El tratamiento oportuno del síndrome reduce “el riesgo de complicaciones, que pueden incluir debilidad permanente de los músculos faciales y sordera“.

A principios de esta semana, Bieber anunció que pospondría tres próximas presentaciones debido a una “enfermedad no relacionada con COVID“. Se reprogramaron dos espectáculos en el Scotiabank Arena de Toronto y una parada en el Capital One Arena en Washington, DC en su Justice World Tour 2022. “No puedo creer que esté diciendo esto. He hecho todo lo posible para mejorar, pero mi enfermedad está empeorando”, escribió en su historia de Instagram el martes.

“Me rompe el corazón que tendré que posponer estos próximos shows (órdenes médicas). A toda mi gente, los quiero mucho y voy a descansar y mejorar”, agregó Bieber. En marzo, la esposa del cantante, Hailey Baldwin, sufrió su propio problema de salud: fue hospitalizada después de un pequeño derrame cerebral. Más tarde, se le diagnosticó un foramen oval permeable o PFO, una pequeña abertura en el corazón que no se cerró como debería después del nacimiento, lo que, según los médicos, provocó que el coágulo de sangre se trasladara del corazón al cerebro, y condujo a su pequeño accidente cerebrovascular. Se sometió a un procedimiento para cerrar el PFO que salió “muy bien”, explicó la modelo.