Temporada de melones: aprenda a aprovecharlos para reforzar su salud

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

Seleccionar un buen melón en el mercado es más sencillo de lo que parece si se presta atención al color de su cáscara, asegura el productor Alejandro Vargas, quien recomienda buscar un tono amarillo encendido en las variedades Honeydew o dorado.

Esta coloración indica que la fruta ha alcanzado el punto óptimo de maduración para ser consumida, a diferencia de los melones más verdes que aún requieren tiempo para desarrollar todo su sabor.

El especialista advierte que, una vez escogido el melón con ese característico dorado, es fundamental refrigerarlo para detener el proceso de maduración y preservar sus propiedades antes de partirlo y disfrutarlo en casa.