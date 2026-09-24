Temporada de huracanes del Atlántico rompió récord histórico

Fecha de publicación: 24 de September de 2026

Fecha de modificación: 24 de September de 2026

La temporada de huracanes del Atlántico 2026 rompió un récord histórico al no registrar fenómenos de este tipo, según informaron los expertos.

Se han formado seis tormentas tropicales en el año, pero ninguna logró alcanzar la fuerza para convertirse en huracán, lo que supera la marca establecida en 1941.

El Centro Nacional de Huracanes en Estados Unidos monitorea una zona de baja presión en la costa oeste de África que se podría convertir en una depresión tropical este jueves o viernes.