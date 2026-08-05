IMN reporta records de temperatura en varias zonas del país

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) reportó records históricos de temperatura en diferentes regiones del país durante julio, tanto por valores máximos como por temperaturas mínimas.

13 estaciones rompieron récord de calor

Según el IMN, 13 estaciones meteorológicas registraron su temperatura máxima histórica para un mes de julio.

Uno de los casos más destacados se presentó en Río Claro de Golfito, donde el termómetro alcanzó los 39,4 °C, la temperatura más alta registrada en esa estación durante un mes de julio.

También se reportaron temperaturas de 37,1 °C en San Mateo y Santa Cruz, 37 °C en El Corral de Bagaces y 35,8 °C en Atenas.

Otras estaciones registraron temperaturas más bajas

El comportamiento climático también dejó récords de frío. Nueve estaciones registraron el julio más frío desde que existen mediciones.

Uno de los valores más bajos se presentó en Sartalillo de Oreamuno, Cartago, donde la temperatura descendió hasta los 9,3 °C, el registro más bajo para un mes de julio en esa estación.

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Estos datos reflejan los extremos de temperatura registrados en diferentes regiones del país durante el pasado mes de julio, de acuerdo con las mediciones del IMN.