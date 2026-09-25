Temor domina a los vecinos del Caribe ante la ola de violencia

Fecha de publicación: 25 de September de 2026

Fecha de modificación: 25 de September de 2026

El temor domina a los vecinos de la región Caribe ante la ola de violencia que los golpea, con hechos recientes que han dejado víctimas en Matina, Siquirres y Limón centro.

Las autoridades intentan determinar las circunstancias de los ataques, mientras la comunidad exige respuestas y acciones concretas para recuperar la tranquilidad en una zona que se ha convertido en tierra de nadie.

La ola de violencia ha llevado a que los residentes vivan con miedo, y los cuerpos policiales redoblan esfuerzos para dar con los responsables de los homicidios que mantienen en alerta a la provincia.