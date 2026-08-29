Televidente graba objeto no identificado en el cielo de Santa Ana y lo comparte en exclusiva 

Un costarricense llamado, César Barrias, compartió con un programa de televisión un video de un objeto brillante en el cielo.

Ocurrió hace meses en Santa Ana, cuando el hombre salió de la oficina y vio algo que no se movía como un avión.

Barrias grabó el fenómeno con su teléfono celular mientras iba a la altura de la radial de Coyol. El objeto se mantenía estático en el oeste, lo que despertó su curiosidad al notar que no era una aeronave convencional.

Tras analizar el material, observó que la figura coincidía con la descripción de un platillo volador. El testigo aseguró que no había compartido el video en redes sociales y que casi lo había olvidado.

La calidad de la grabación, realizada con un buen dispositivo, permite apreciar con nitidez la forma del objeto.