Técnico de La Sele deberá descartar 6 jugadores para enfrentar a Curazao

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

El técnico de la Selección Nacional deberá descartar 6 jugadores de la lista de convocados para enfrentar a Curazao en el partido de este jueves, en el marco de la Liga de Naciones de la Concacaf.

El reto para el estratega será elegir a su nueve titular entre los 30 futbolistas convocados, definiendo la alineación que buscará la victoria ante el combinado curazoleño en el Estadio Ricardo Saprissa.

La afición espera que el entrenador conforme un equipo competitivo que pueda imponerse en casa y sumar sus primeros puntos en el torneo regional, en el debut de la Tricolor en esta fase de grupos.