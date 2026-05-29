Techos caídos en Tibás e inundaciones en La Uruca

Varias zonas del país reportaron incidentes por inundaciones este viernes, incluyendo techos caídos en Tibás y anegamientos en La Uruca, donde una familia tuvo que ser rescatada por los cuerpos de emergencia.

Una vecina afectada comenta que “no solamente las casas, estamos hablando también de calles colapsadas, cloacas colapsadas, caños colapsados”.

Las fuertes lluvias de la tarde provocaron el desbordamiento de alcantarillas y el colapso de estructuras en diferentes puntos del área metropolitana.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y evitar cruzar calles inundadas.