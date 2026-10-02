TEC será sede de competencia internacional de la NASA

Fecha de publicación: 2 de October de 2026

Fecha de modificación: 2 de October de 2026

El Tecnológico de Costa Rica (TEC) será nuevamente sede de una competencia internacional de la NASA que reta a los participantes a dar soluciones para problemas relacionados con la Tierra y el espacio.

La actividad es gratuita y abierta a personas de diferentes áreas como ingeniería, programación, ciencias, diseño, comunicación y emprendimiento.

El evento será presencial los días 14 y 15 de noviembre en el campus Cartago del TEC, y quienes deseen participar deben inscribirse previamente en la página oficial.