Teacher comparte la pasión por la costura con sus estudiantes

La maestra ha llevado el arte del quilting y la costura a sus estudiantes, impartiendo clases donde los niños y niñas aprenden a unir pedacitos de tela mientras descubren que los sueños también se construyen con esfuerzo y dedicación.

La docente, quien desde pequeña observaba a su madre coser sobrecamas y desarrollar esta técnica textil, decidió transformar su pasión en una herramienta educativa que trasciende las materias tradicionales.

El quilting, un arte que se realiza con las manos y con el apoyo de máquinas de coser, se ha convertido en el eje de estas clases totalmente diferentes, donde los estudiantes no solo aprenden técnicas textiles sino también valores como la perseverancia y la creatividad.