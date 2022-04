Shakira dio adelantos sobre su próximo single: se llama “Te felicito” y será una colaboración con Rauw Alejandro. Desde “Don’t wait up’” sencillo que lanzó hace aproximadamente ocho meses, no se esperaba un nuevo lanzamiento por parte de la barranquillera. Sin embargo, recientemente anunció una novedad musical que emocionó a sus fans.

“Feliz de anunciarles el lanzamiento de mi nuevo sencillo #TeFelicito con Rauw Alejandro este 22 DE ABRIL”, escribió Shakira en su cuenta de Twitter.

La cantante anunció esta colaboración en las redes sociales. (Ftoto: Twitter @shakira)

Sorpresa por no cantar en inglés

Mientras que algunos seguidores preguntaron para cuándo una colaboración con otra artista latina mujer, otros se extrañaron porque esta nueva canción no será en inglés a comparación de “Don’t Wait Up” y “Girl like me“, canción lanzada junto a The Black Eyed Peas.

“Cuándo un feat. todopoderoso con alguna latina? Anitta Karol G, Becky, María Becerra, Danna Paola, Tini, lali, y demás… hasta con la mismísima Thalia”. “¡¿O sea que no hay canción en inglés?!”. “Mujer, me acabas de dar la mejor noticia del mundo, te amo mucho y claro que estaremos ahí presentes para escuchar esa canción”. “Reina, dime que no la escribiste en un día, no soportaría un Don’t Wait Up más”. Estas fueron algunas de las miles de reacciones que suscitó esta noticia.

Cabe mencionar que, desde hace varios días, la cantante generó muchas especulaciones debido a un robot que ha aparecido en la mayoría de sus videos colgados en YouTube.

Al principio, en redes sociales se pensó que a la artista le habían hackeado su canal de YouTube. No obstante, la opción quedó descartada porque sus videos se siguen reproduciendo de manera normal y no se ha publicado nada extraño.

Este robot se ha apoderado del canal de YouTube sin importar la época, es decir, aparece en videos que fueron publicados hace más de una década, pero no se encuentra en todos. Por ahora, los videos intervenidos son seis y los fanáticos se preguntan qué tienen todos ellos en común.