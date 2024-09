Varios proyectos de ley para regular el transporte de plataformas tecnológicas se han quedado en el camino y los taxistas aseguran que desde que llegaron las aplicaciones han perdido por lo menos unas 4400 concesiones.

El país lleva 9 años escuchando y viendo la pugna entre los taxistas y las aplicaciones de transporte pasa el tiempo y no hay nada claro, ni listo. Se han archivado más de 6 proyectos de ley y a estas alturas hay 3.

Tras muchas reuniones cambios de textos posiciones encontradas, al no haber acuerdos, el panorama sigue igual sin regulación.

“Uno de ellos es la rentabilidad mínima bruta, que tenemos ahí una divergencia de criterios, ambos sectores no están contentos con el texto que la comisión dictaminó, yo creo que eso nos abre la puerta para encontrar una tercera opción y eso es lo que estamos trabajando” aseguró Carlos Ávila, viceministro de Transportes.

Los taxistas piden que las plataformas vayan a Dekra la misma cantidad de veces que ellos van, que los vehículos estén identificados por seguridad, que las tarifas sean las mismas e implementadas por la Arecep y no a la libre.

“Que realmente tome en cuenta todos los costos reales de una tarifa, no ahorita como lo hacen las plataformas de que nosotros estamos a mil colones el kilómetro y las plataformas a 250 colones, o sea yo no sé cómo hace esa gente para trabajar, si un carro gasta 100 colones por kilómetro” afirmó Rubén Vargas, dirigente de la Unión de Taxistas Costarricenses.

“Hay días que venimos a trabajar y lo que se hace son ocho mil colones en un día porque todo mundo agarra esos Uber baratos.

Don Olman gana en una jornada de 8 horas 20 mil colones, aprueba la regulación para que su estabilidad sea mayor.

“No me va mal, pero me iría mejor si la regularan, no es muy bien remunerado el servicio, digamos, se invierte mucho y se gana poco, pero es una buena opción” señaló Olman Matarrita, trabajador de plataformas.

En DiDi han expresado que la regulación ideal es aquella que promueve la competencia libre, fomenta la accesibilidad e inclusión de todos los servicios tecnológicos para toda la población y ofrece certeza y confianza a los usuarios de las aplicaciones.

Aseguran: “Como siempre, seguiremos dispuestos a colaborar con las autoridades gubernamentales y la Asamblea Legislativa, aportando desde la Cámara de Comercio una visión integral que promueva la modernización del país y genera un impacto positivo beneficiando a más de un millón de usuarios que utilizan las plataformas tecnológicas en Costa Rica”.

“Ya es hora que la Asamblea Legislativa tome alguna definición con respecto a las plataformas digitales, no podemos seguir obviando los proyectos de ley que ya están presentados aquí en esta Asamblea Legislativa, es importante que se defina algún proyecto que le traiga garantías a los usuarios y a los trabajadores de estas plataformas” comentó Alejandro Pacheco, diputado del PUSC.

Según los sindicatos de taxistas, la Ley 7969, Reguladora del Servicio Taxi, estableció 13.575 concesiones, desde que entraron las plataformas, se han perdido 4.432, quedando únicamente 9.143 y solo se han renovado 4.179 concesionarios.