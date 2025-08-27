Un ejemplo de honestidad y trabajo en conjunto entre ciudadanos y autoridades se vivió recientemente, cuando un motociclista perdió su billetera y un taxista la devolvió con apoyo de la Policía Municipal.

Según el relato de los involucrados, el motociclista extravió sus pertenencias en plena vía pública, sin percatarse de lo sucedido. Fue entonces cuando el conductor de un taxi la encontró y, en lugar de quedarse con ella, decidió acudir a los oficiales de la Policía Municipal para garantizar que llegara nuevamente a manos de su dueño.

Tras una rápida coordinación, los agentes lograron contactar al motociclista y entregarle la billetera con todos sus documentos y pertenencias en perfecto estado. El joven expresó su agradecimiento tanto al taxista como a la policía, resaltando el valor del gesto.

Este hecho no solo evitó un posible problema mayor para el afectado, sino que también envía un mensaje positivo sobre la importancia de la solidaridad, la honestidad y la cooperación entre la ciudadanía y las autoridades.