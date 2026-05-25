Taxis franceses llevarán paisajes de Costa Rica por las calles de Europa

Las calles de Francia se están llenando del color verde que representa la biodiversidad de Costa Rica, gracias a una campaña promocional del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) que rotuló 118 taxis eléctricos e híbridos con imágenes de la biodiversidad, playas y atractivos turísticos del país centroamericano.

Los vehículos circulan en las ciudades más concurridas de Francia, incluyendo Nantes, Lyon, Marsella y Niza, impactando directamente en los trayectos diarios de los pasajeros y manteniendo a Costa Rica como una alternativa para su próximo viaje, según informó el ICT.

La iniciativa forma parte de la campaña “Empieza a Vivir Pura Vida”, lanzada exclusivamente en el mercado europeo, con el objetivo de invitar a los turistas a vivir experiencias únicas y transformadoras en el país.

La estrategia pretende fortalecer el posicionamiento de Costa Rica en el mercado europeo, especialmente en Francia, que se consolidó como el principal emisor de turistas europeos hacia el país durante el primer cuatrimestre de 2026, con más de 35.000 viajeros.