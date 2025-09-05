Grupo Repretel anuncia con entusiasmo la llegada de la tercera temporada del programa ‘La Dulce Vida’ y contará con la conducción de Tavo Gamboa, famoso comediante y presentador, y Viviana Calderón, siendo este el esperado regreso de ‘Vivi’ a la pantalla de Repretel.

Su carisma sumado a la energía de Tavo, prometen conquistar a la audiencia en cada emisión. Juntos darán vida a un formato cargado de humor, creatividad y secciones que harán reír a las familias costarricenses.

Además, esta edición tendrá la participación especial de reconocidos humoristas del elenco de Pelando el Ojo, y de Edson Picado en una faceta diferente como presentador en el backstage, mostrando lo que sucede detrás del escenario.

“La Dulce Vida es más que un programa, es una plataforma para que los humoristas puedan dar a conocer su arte y conectar con las familias costarricenses. Hoy buscamos a esa nueva voz que pondrá a reír a todo un país”, destacó Norval Calvo, director del programa.

Este espacio televisivo se ha consolidado como la cuna del talento nacional en el humor, brindando a los participantes la oportunidad de mostrar su ingenio y talento para conquistar al público costarricense en dos categorías: imitadores y cuenta chistes.

El próximo 10 de octubre a las 8:00 p.m. por Canal 6, se estrenará esta nueva temporada con 12 participantes.