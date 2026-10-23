Tatiana convirtió su talento para pintar en un negocio desde casa

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

Tatiana Rodríguez Guzmán convirtió su talento para pintar en un negocio desde casa, pues emprendió desde su hogar para pasar más tiempo en familia.

La emprendedora de Zarcero, Alajuela, heredó de su mamá la pasión por pintar y su propósito de vida es soltar para emprender, ya que le tocó dejar lo que tenía para recibir sus lienzos.

Además, como manicurista le da vida a paisajes y personajes en uñas, cumpliendo un sueño que desde niña sabía que la llevaría.