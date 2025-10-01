La chef Xiomara Jiménez revela cómo equilibrar la acidez de frutas como el kiwi con la dulzura de rellenos cremosos en tartaletas que destacan por su presentación colorida.

La experta comparte técnicas para mantener la crocancia de la base durante horas y seleccionar frutas de temporada que optimicen sabor y textura en estas preparaciones.

Además, sugiere innovar los rellenos tradicionales usando maracuyá o decoraciones con merengue para convertir estas tartaletas en protagonistas de cualquier mesa de postres.