Tarifas eléctricas podrían tener alzas en los próximos meses

Así como algunas tarifas de bus.

La ARESEP se encuentra analizando un posible incremento en las tarifas eléctricas, luego de que el costo variable de generación aumentara en los últimos meses y generara un gasto adicional de 11 mil millones de colones para el sistema eléctrico nacional.

El ente regulador realiza revisiones periódicas del rubro de generación, y según sus proyecciones, este desbalance podría traducirse en un aumento que impactaría directamente el recibo de los usuarios y de las empresas que compran electricidad al ICE.

La propuesta será analizada en los próximos días y enviada a consulta pública antes de tomar una decisión definitiva.