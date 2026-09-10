Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) prevé una jornada marcada por vientos alisios acelerados y lluvias en varias zonas del país durante este jueves 10 de septiembre.

¿Qué dice su pronóstico?

Durante las primeras horas del día ya se registraron lluvias importantes. Canta Gallo acumuló 84,6 milímetros, mientras Cahuita alcanzó 60,4 y Puerto Jiménez 52,2 milímetros.

Para el resto de la mañana y durante la tarde, el IMN pronostica precipitaciones en el Caribe y la Zona Norte, con acumulados estimados entre 10 y 40 milímetros en periodos de 12 horas.

En el Pacífico Central y Sur se esperan lluvias aisladas con tormenta eléctrica durante la tarde. Los acumulados podrían alcanzar entre 5 y 40 milímetros, con máximos puntuales de hasta 70 milímetros.

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Además, los vientos continuarán fuertes en las montañas y zonas de mayor elevación, con ráfagas de entre 60 y 80 km/h. En el Valle Central y Guanacaste podrían alcanzar entre 40 y 60 km/h.

El IMN recomienda precaución en sectores propensos a inundaciones y ante posibles ráfagas de viento, especialmente cerca de árboles, tendido eléctrico, techos y otros objetos que puedan caer.

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