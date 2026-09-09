Taquería Chacón pasó de una ventanilla nocturna a tener 22 trabajadores

La Taquería Chacón inició como una pequeña ventanita que el dueño abría por las noches y hoy emplea a 22 personas. El negocio familiar creció tanto que debieron ampliar la construcción de la vivienda para expandir el local.

El menú comenzó con solo tacos, hamburguesas y perros calientes, pero la demanda llevó a incorporar pollo, chalupas, burritos, flautas, calzones, heladería y batidos.

El apodo “Chacolín Colorado” nació cuando un amigo llamó al dueño “Chacolín” en lugar de Chacón, y él sumó el adjetivo por sus mejillas sonrojadas.

El local pasó de tener 2 trabajadores a contar actualmente con cerca de 22 personas, incluyendo motorizados.

El dueño Máximo Chacón también posee una colección de figuras del Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado, adquiridas en un viaje a México antes de la pandemia.