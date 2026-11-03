Talento matemático femenino le da tres medallas de bronce a Costa Rica

Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

Las tres medallas de bronce obtenidas por Costa Rica en la sexta edición de la Olimpiada Panamericana Femenina de Matemáticas son el fruto de una preparación exigente.

Las cuatro estudiantes costarricenses se entrenaron durante más de seis meses, con sesiones de uno a dos días por semana, para enfrentar dos pruebas con seis problemas de teoría de números, álgebra, geometría y combinatoria.

Así, la competencia, que reunió a 62 jóvenes de 16 países, confirmó el talento matemático femenino que representa al país.