¿Talento en la oficina? Daniel baila y canta tras el trabajo

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

El talento de Daniel, trabajador de Grupo Repretel, se revela cuando termina su jornada laboral y comienza otra historia donde la música y el baile son protagonistas.

Aunque muchos de sus compañeros quizá no lo conocen así, cantar y bailar le permiten disfrutar, conectar con los demás y hacer lo que le apasiona.

Por eso, las cámaras de Las Historias nos acercan a este trabajador que demuestra que siempre hay espacio para seguir explorando sus pasiones.