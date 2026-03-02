Taekwondistas ticos ganaron 7 medalla en el abierto de Canadá

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

Costa Rica firmó una destacada actuación en el abierto de taekwondo celebrado en Canadá, donde la delegación nacional sumó un total de siete medallas en uno de los eventos más importantes de la región.

Cinco de las preseas llegaron en la modalidad de combate, destacando el oro obtenido por Jaycee Bassett en la categoría menos 46 kilogramos femenino.

Tras su paso por Canadá, los atletas costarricenses viajarán a Estados Unidos para competir en un evento en Las Vegas del 5 al 8 de marzo.