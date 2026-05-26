La taekwondista costarricense Valeria Núñez se coronó como la actual campeona U21 de América en su categoría, alcanzando este logro a la temprana edad de 19 años.
Además del título continental juvenil, la deportista ha conseguido posicionarse como la tercera mejor a nivel mayor, demostrando un desempeño sobresaliente en ambas categorías. La joven atleta compatibiliza su exigente carrera deportiva con los estudios universitarios de medicina, una combinación que demanda altos niveles de disciplina y organización.
Su trayectoria es considerada por expertos como un ejemplo de perseverancia y constancia para las nuevas generaciones de deportistas costarricenses que buscan alcanzar metas múltiples.