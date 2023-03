El famoso comediante mexicano Franco Escamilla está en el ojo de las críticas y cientos de personas lo tachan de “misógino”.

Las redes sociales explotaron contra Escamilla tras un comentario que dijo en su podcast “Toy Aburrido”, donde aseguraba que un hombre quiere a una mujer como su pareja por tres cosas: comida, sexo y silencio.

“Si eres mujer y te estás preguntando qué quieren los hombres, ve y chécate, porque un día se te va a olvidar respirar, porque el hombre quiere cosas muy básicas.

Chris Rock lo explicaba perfecto cuando decía: ‘el hombre quiere comida, sexo y silencio’. Una traducción fidedigna que yo hacía en los bares en aquel entonces era: “Cogemos un ratito, cocíname algo rico y cállate el hocico” dijo Escamilla en su podcast.

Tras esto, usuarios de internet indicaron que el comediante tenía “una masculinidad frágil” y preguntaron al comediante si ese era el ejemplo que le daba a su hija.

La respuesta de Franco Escamilla

En uno de sus programas de YouTube llamado “La Mesa Reñoña”, Escamilla respondió a los miles de usuarios que ejercieron sus críticas contra el comediante.

Franco, aseguró que no le importa lo que digan de él en redes sociales y mandó un mensaje a sus seguidores.

“Yo agradezco a la raza que se pone la playera y brinca por mí en redes, no les contesto porque luego la raza contesta bien violenta y como les digo en el show, el odio genera odio. Yo estoy intentando hacer comedia, si eso a unas personas les genera odio ya es decisión de ellas” comenzó diciendo.

“Es gente que ni vio el video, a mí me hizo mucha gracia que me ‘funaran’ (cancelaran) por un chiste de Chris Rock, cuando en el video se dice clarito: ‘Chris Rock tenía un chiste y yo lo contaba traducido” dijo el comediante.

Además, aseguró que muchos de los hombres que lo criticaban, era para “quedar bien” con las mujeres en redes sociales.

“No entremos con cuentas que eso es lo que buscan, solo quieren seguidores, no les interesa el tema, la persona, no les interesa la mujer. De hecho, me hizo mucha gracia que hubo cuentas de mujeres reventándome, pero la mayoría eran de hombres, vatos queriendo quedar bien” concluyó.

“El comediante del sombrero”, como se le conoce a Escamilla, cuenta con más de 12 millones de suscriptores en su canal de YouTube.