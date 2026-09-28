TAC en perros: ¿cuándo puede ser necesario?

Fecha de publicación: 28 de September de 2026

Fecha de modificación: 28 de September de 2026

La tomografía axial computarizada, conocida como TAC, funciona para un diagnóstico más preciso en perros y ayuda a detectar lesiones y alteraciones internas que otros exámenes no logran identificar con claridad.

El Dr. Luis Felipe Calderón, médico veterinario de la Clínica Veterinaria San Roque, explica que el cerebro, el tórax, el abdomen y los huesos pueden ser evaluados mediante esta tecnología, y que los resultados ayudan a definir el tratamiento más adecuado para cada paciente.

El especialista detalla que la tomografía puede ser útil antes de una cirugía, permitiendo a los veterinarios planificar el procedimiento con mayor seguridad y precisión, lo que mejora las probabilidades de éxito en casos complejos.