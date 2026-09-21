Tabcin® trae el duelo de voces a la segunda noche de La Voz del Más Allá

Fecha de publicación: 21 de September de 2026

Fecha de modificación: 21 de September de 2026

El duelo de voces de la segunda velada de La Voz del Más Allá llegó de la mano de Tabcin®, el experto en gripe. Porque una gran interpretación no puede detenerse por los síntomas de la gripe.

En esta ocasión, el segundo lugar se lo disputaron Jenni Rivera y Paquita la del Barrio. Las imitadoras lo dieron todo para revivir a estos dos íconos de la música mexicana.

Tras el encuentro, Jenni Rivera resultó victoriosa, con lo que se llevó el segundo lugar y un posible pase a la semifinal.

Tabcin® es el aliado para combatir los síntomas de la gripe y el resfrío, ya sea de día o de noche. Es importante leer la información de la etiqueta, ya que todos los medicamentos poseen efectos secundarios.