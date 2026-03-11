SUTEL abre vacante con salario que supera el ₡1.500.000

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

La Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) anunció la apertura de un concurso para ocupar el puesto de gestor profesional en Tecnologías de la Información.

Elegibilidad para el puesto

Además de la vacante, el concurso busca conformar una lista de elegibles con una vigencia de dos años. Durante ese período, las personas incluidas podrán ser consideradas para ocupar otras plazas en SUTEL, ya sea por suplencia, nombramientos interinos o indefinidos.

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Requisitos

Para participar en este concurso, las personas deben cumplir con los siguientes criterios:

Formación académica: Licenciatura o bachillerato con una maestría en áreas afines, ingeniería informática, sistemas y/o software.

ingeniería informática, sistemas y/o software. Experiencia profesional: Al menos 12 meses en puestos o actividades similares.

en puestos o actividades similares. Conocimientos específicos certificados.

¿Cómo aplicar?

Las personas interesadas deben postularse a través de la página web de SUTEL y completar el formulario en línea. La entidad recomienda revisar cuidadosamente la base de selección, donde se detallan las reglas y criterios técnicos del concurso.

Detalles del puesto

El nombramiento en propiedad estará sujeto a un período de prueba de tres meses. El salario asignado es de ₡1 597 900,00. El concurso permanecerá abierto hasta el 16 de marzo de 2026.