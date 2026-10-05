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La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) informó sobre una suspensión programada del servicio eléctrico para este martes 6 de octubre en la provincia de San José.
Según la información brindada por la institución, los sectores que tendrán interrupciones eléctricas son:
La entidad explicó que las interrupciones se realizarán debido a trabajos de obras eléctricas. En total, hasta 361 servicios y clientes podrían verse afectados en ambas comunidades.
Por: Camila Rosales Méndez
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