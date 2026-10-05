Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) informó sobre una suspensión programada del servicio eléctrico para este martes 6 de octubre en la provincia de San José.

Las zonas sin luz

Según la información brindada por la institución, los sectores que tendrán interrupciones eléctricas son:

San José, San José, Pavas: 7:30 a. m. – 5:00 p. m.

7:30 a. m. – 5:00 p. m. San José, San José, Zapote: 8:00 a. m. – 4:00 p. m.

La entidad explicó que las interrupciones se realizarán debido a trabajos de obras eléctricas. En total, hasta 361 servicios y clientes podrían verse afectados en ambas comunidades.

Por: Camila Rosales Méndez

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