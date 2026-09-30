Fecha de publicación: 30 de September de 2026

Fecha de modificación: 30 de September de 2026

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció, mediante su plataforma web oficial, una suspensión eléctrica en distintos sectores de la provincia de San José para este jueves 1 de octubre.

Las comunidades con interrupción eléctrica

Según la información brindada por la entidad, los sitios que tendrán afectación serán:

San José, cantón San José, distrito Pavas: 7:30 a. m. – 5:00 p. m.

7:30 a. m. – 5:00 p. m. San José, cantón Santa Ana, distrito Salitral: 8:00 a. m. – 4:00 p. m.

8:00 a. m. – 4:00 p. m. San José, cantón Moravia, distrito La Trinidad: 8:00 a. m. – 3:00 p. m.

Esta suspensión responde a una serie de obras programadas en los lugares mencionados.

La institución indicó que, entre los tres sectores, cerca de 1.259 servicios podrían verse afectados.

Por: Camila Rosales Méndez

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