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La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció, mediante su plataforma web oficial, una suspensión eléctrica en distintos sectores de la provincia de San José para este jueves 1 de octubre.
Según la información brindada por la entidad, los sitios que tendrán afectación serán:
Esta suspensión responde a una serie de obras programadas en los lugares mencionados.
La institución indicó que, entre los tres sectores, cerca de 1.259 servicios podrían verse afectados.
Por: Camila Rosales Méndez
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