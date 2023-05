Ivan Toney recibió una multa económica superior a los USD 60.000 y no podrá volver a entrenarse con sus compañeros hasta septiembre próximo. Metió 21 goles en 35 partidos con el Brentford

Ivan Toney es una de las máximas figuras del Brentford en la Premier League. El goleador del equipo con 20 tantos está por detrás de Killers como Erling Haaland y Harry Kane en la lista de máximos artilleros de la liga y era una de las grandes esperanzas del club para clasificarse a una copa europea, pero este miércoles concluyó una investigación que pesaba sobre su persona y que lo dejará fuera de las canchas por un tiempo prolongado.

“Ivan Toney ha sido suspendido de toda actividad relacionada con el fútbol con efecto inmediato durante ocho meses, hasta el 16 de enero de 2024 incluido, multado con 50.000 libras (USD 62.000) y advertido sobre su conducta futura por infracciones de las reglas de apuestas de la FA”, comunicó la Football Association a través de un comunicado en sus redes oficiales. El delantero era investigado por 262 violaciones a la regla E8, cuya aplicación imposibilita que los futbolistas puedan apostar en otros duelos: “La FA retiró posteriormente 30 de estas infracciones y él admitió las 232 restantes”.

Los hechos acusados sucedieron entre el 25 de febrero de 2017 y el 23 de enero de 2021. Este margen de tiempo finalizó a muy pocos meses del histórico ascenso del Brentford a la máxima categoría que fue logrado a mitad de 2021 tras 74 años de ausencia. “Sus sanciones fueron impuestas posteriormente por una Comisión Reguladora independiente tras una audiencia personal. Se le permite volver a entrenarse únicamente con su club durante los últimos cuatro meses de su suspensión a partir del 17 de septiembre de 2023″, reza la nota divulgada a los medios de comunicación.

Esta comisión independiente publicará las razones que llevaron a esta resolución en los próximos días y, hasta que eso no suceda, aclararon que no se hará “ningún comentario” adicional. Vale destacar que el punta se había quedado afuera de la nómina de jugadores que disputaron el Mundial de Qatar con la selección de Inglaterra, a pesar de haber sido convocado en la citación de septiembre pasado. La decisión del entrenador Gareth Southgate había llamado la atención por su excelente rendimiento en la entidad inglesa, sumado a que ocurrió casi a la par del comienzo de la investigación en su contra, que comenzó a tres días del comienzo de la Copa del Mundo. Sin embargo, estas dudas se disiparon después de su debut con Los Tres Leones ante Ucrania en marzo de 2023 por la clasificación a la próxima Eurocopa.

Luego de conocerse el fallo, el ex hombre de Newcastle y Wigan, entre otros equipos, manifestó sus primeras palabras en un escueto escrito posteado en su cuenta personal de Twitter: “Me siento decepcionado porque no podré jugar durante los próximos ocho meses”.

“El escrito con el razonamiento de la decisión de la comisión aún no ha sido publicado, por lo que no haré más comentarios, más allá de estar agradecido con mi familia y amigos, Brentford FC y nuestra afición por su apoyo constante, en medio de lo que ha sido un periodo muy difícil”, agregó el futbolista de 27 años. Y sentenció: “Me enfocaré en volver a jugar en el deporte que amo la próxima temporada”.

En este sentido, Las Abejas también se expidieron en su redes oficiales: “El Brentford FC toma nota de la decisión de una Comisión Reguladora independiente de imponer a Ivan Toney una suspensión de ocho meses de toda actividad relacionada con el fútbol con efecto inmediato”. A continuación, pusieron en duda cuáles serán sus siguientes determinaciones para encarar el asunto: “Estamos a la espera de la publicación de las razones escritas de la Comisión Reguladora independiente. Las revisaremos antes de considerar nuestros próximos pasos”. Perderán a su máximo emblema de cara a un partido decisivo frente a Tottenham. La institución marcha en la novena posición con 53 puntos, a 4 de los Spurs, quienes serían los últimos en clasificar a una copa europea. Para colmo, cerrará el calendario ante el Manchester City como local.

Este no fue el primer caso que tuvo una sanción vinculada a las apuestas. En los últimos años se han destacado tres expedientes. En 2016, el ex jugador del Manchester City, Joey Barton, fue hallado culpable de infringir esta reglamentación después de realizar 1260 apuestas en un período total de 10 años. Esto le valió un castigo de 18 meses de suspensión y una multa de USD 35.000 que no apeló. Acto seguido, comunicó su retiro de las canchas a los 34 años.

Dos años después, el delantero con pasado en Liverpool, Daniel Sturridge, fue suspendido por cuatro meses tras ser declarado culpable por transmitir información relacionada a una posible transferencia que se volcó en las apuestas. Además, recibió una multa de USD 178.000 y rescindió su contrato de común acuerdo con el Trabzonspor de Turquía.

El caso más reciente fue lo acontecido con Kieran Trippier. El lateral inglés que fue convocado por Southgate al Mundial, reveló información confidencial de su traspaso de Tottenham al Atlético Madrid en 2019, que fue utilizado por su entorno para realizar apuestas. A pesar que no fue realizado por él de manera directa, se lo apartó de las canchas por diez semanas y se lo multó con USD 83.000.