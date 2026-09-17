Suspenden a actual diputado de ejercer su profesión por 8 años

Fecha de publicación: 17 de September de 2026

Fecha de modificación: 17 de September de 2026

El diputado del Partido Pueblo Soberano, José Miguel Villalobos, fue suspendido durante ocho años y seis meses para ejercer como abogado, luego de tres procesos disciplinarios resueltos por el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.

Colegio de Abogados impone tres sanciones

Las sanciones corresponden a los expedientes 143-25, 013-26 y 286-25. En conjunto, suman 102 meses de suspensión del ejercicio profesional.

Los procesos cuestionaron diferentes actuaciones de Villalobos como abogado.

Entre ellas aparecen incumplimientos de deberes profesionales y el cobro de honorarios por servicios que, según las resoluciones, no habrían sido realizados.

Además de las suspensiones, las resoluciones ordenaron el reintegro de dinero a personas denunciantes. En uno de los casos, el Colegio estableció la devolución de ₡6,14 millones.

Diputado cuestiona la decisión

Villalobos había anunciado el 20 de agosto su renuncia voluntaria al Colegio de Abogados para dedicarse de tiempo completo a sus funciones como diputado.

Tras conocerse las sanciones, el legislador cuestionó la competencia del Colegio para sancionarlo, debido a que ya no forma parte de esa organización profesional.

El Colegio, por su parte, sostiene que los procesos disciplinarios continúan pese a la renuncia del profesional. Las resoluciones pueden ser recurridas mediante los mecanismos correspondientes.

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